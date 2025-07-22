Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.