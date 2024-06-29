Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Eskişehir Valiliği, kentte yaşanabilecek orman yangınlarına karşı karar aldı. Alınan karara göre, ormanlık alanlara giriş 1 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Eskişehir’de genelinde ormanlık alanlara giriş 1 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Yasak kararı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un imzalamasıyla yürürlüğe girdi.

Kararla Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve il genelinde oluşan nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artış olabileceği düşüncesi ile 15 Eylül 2024 tarihine kadar ormanlara giriş yasaklandı.

Orman Parkları (Resmi mesire yerleri), milli park ve tabiat parkı alanları ile görevliler, arıcılar, çobanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden izinli av turizmi organizasyonları yasak kapsamı dışında tutuldu.

SPORTİF FAALİYETLER İZİN VERİLEN YERLERDE YAPILACAK

Ormanlık alanlarda sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri de orman parkları ve izin verilen yerler dışında yapılamayacağı aktarıldı.

Kararla, 1 Temmuz’dan, 15 Eylül 2024 tarihine kadar, işi ve ikamet dışında, her gün ve 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak giriş-çıkışlar ile ormanların tamamında anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver gibi amaçlarla kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca listede yer alan orman parklarında ise piknik yapmak serbest olurken, akşam saat 20.00 ile sabah saat 09.00 arası kontrollü de olsa ateş yakılması yasaklandı.

Alınan kararkla girişin yasak olmadığı yerler ise şöyle;

Çatacık İşletme Müdürlüğü, Türkmenbaba İşletme Şefliği, Sakarıılıca Konaklamasız Orman Parkı, Şoförler Çeşmesi Konaklamasız Orman Parkı, Çatacık Yürüyüş yolu Ekoturizm Alanı, Eskişehir İşletme Müdürlüğü, Eskişehir İşletme Şefliği, Kocakır Konaklamasız Orman Parkı, Eskişehir Konaklamasız Orman Parkı, Eskişehir Ekoturizm Alanı, Eskişehir Kocakır Terapi Ormanı Ekoturizm Alanı, Eskişehir Hippoterapi Ekoturizm Alanı, Eskişehir İşletme Müdürlüğü, İnönü İşletme Şefliği; Fidanlık Konaklamasız Orman Parkı, İnönü C Tepesi Konaklamasız Orman Parkı, Eskişehir İşletme Müdürlüğü, Kirazlı İşletme Şefliği; Akpınar Konaklamasız Orman Parkı, Eskişehir İşletme Müdürlüğü, Kalabak İşletme Şefliği, Şelale Konaklamasız Orman Parkı, Mihalıççık İşletme Müdürlüğü, Çatacık İşletme Şefliği; Çatacık Konaklamasız Orman Parkı, Mihalıççık İşletme Müdürlüğü, Mihalıççık İşletme Şefliği; Kalburcu Konaklamasız Orman Parkı; Seyitgazi İşletme Müdürlüğü, Çifteler İşletme Şefliği; Han Konaklamasız Orman Parkı, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kontrolünde olan Musaözü Tabiat Parkı, Yunus Emre Tabiat Parkı.

YASAKLARA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından Orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları sorumlu olacağı belirtilirken, yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı bildirildi.