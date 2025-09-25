Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Yusuf G. (20) idaresindeki 26 AIZ 906 plakalı motosiklet ile Birol T. yönetimindeki 34 HBF 007 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki Yusuf G. ile otomobil sürücüsü Birol T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.