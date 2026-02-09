Eskişehir'de otomobile radar görünümü veren 2 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kullandıkları ışık donanımıyla otomobile radar aracı görünümü verdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçlarına radar görünümü veren ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, videoda yer alan kişilerin S.K. ve İ.A. olduğu tespit edildi.

Yakalanan 2 kişiye "ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesi gereği 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç otoparka çektirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.