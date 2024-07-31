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Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.07.2024 11:31
  • Giriş: 31.07.2024 11:31
  • Güncelleme: 31.07.2024 11:31
Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

K.K. idaresindeki 11 ABC 432 plaka otomobil, Çamlıca Mahallesi'nin Şirinler ve Şendere sokaklarının kesiştiği mevkide bisikletli M.T.A'ya (12) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.T.A'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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