Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 25.02.2026 14:35
  • Giriş: 25.02.2026 14:35
  • Güncelleme: 25.02.2026 14:35
Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı.

H.D. idaresindeki 54 FF 007 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Z.K.'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

