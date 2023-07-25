Eskişehir'de otomobilin yayaya çarptı
Kaynak: İHA
Eskişehir’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi Merkez Yeni Mahalle Vatan Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı.
Kaza sonucunda yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Yaralı kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.