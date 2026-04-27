Eskişehir'de özelleştirme tepkisi sonuç verdi: Sağlık alanları kapsamdan çıkarıldı

Eskişehir’deki Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerindeki sağlık alanları özelleştirme kapsamından çıkarıldı.

AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu sağlık alanlarının satışa konu edilmeyeceğini açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, aralarında Eskişehir Hava Hastanesi’nin (Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası) de bulunduğu 71 taşınmaz özelleştirme kapsamına alınmıştı. 65 bin metrekarelik devasa bir alanı kapsayan bu karar, kentte büyük tepkiyle karşılanmıştı.

SOL PARTİ VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN EYLEM

Özelleştirme kararına karşı Eskişehir SOL Parti İl Örgütü, Hava Hastanesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Tüm Emeklilerin Sendikası, Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve SES üyelerinin de destek verdiği eylemde, hastanenin Cumhuriyet’in ilk yıllarından kalan bir "kent hafızası" olduğu vurgulanmıştı.

Eylemde yapılan açıklamada, "Cumhuriyetle yaşıt olan bu kurumun sermayeye peşkeş çekilmesi kabul edilemez. Bu arazi ve binalar Eskişehir halkının öz varlığıdır" denilerek kararın iptal edilmesi istenmişti. Bugün açıklanan geri adım, kentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin yürüttüğü mücadelenin ardından geldi.