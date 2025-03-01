Eskişehir'de park halindeki 3 TIR yandı

Eskişehir'de park halindeki bir TIR'da başlayıp, yanındaki 2 araca daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park halindeki TIR'ın çekicisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, 2 araç çekici plakalı diğer tırlara da sıçradı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.