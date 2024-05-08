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Eskişehir'de parkta bir kişinin darbedilmesi ve bıçaklanması olayının şüphelileri yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.05.2024 13:58
  • Giriş: 08.05.2024 13:58
  • Güncelleme: 08.05.2024 13:58
Kaynak: AA
Eskişehir'de parkta bir kişinin darbedilmesi ve bıçaklanması olayının şüphelileri yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin parkta darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

Şarhöyük Mahallesi'ndeki parkta D.Ç'nin darbedilmesi ve bıçakla yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin araştırmaları sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler M.D, Y.L, K.K, M.A. ve M.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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