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Eskişehir'de pazar alışverişinden dönen kadına tramvay çarptı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 13:16
  • Giriş: 06.08.2023 13:16
  • Güncelleme: 06.08.2023 13:16
Kaynak: İHA
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Eskişehir'de pazar alışverişinden dönen kadına tramvay çarptı

Eskişehir’de pazar alışverişinden sonra evine dönerken tramvayın çarptığı kadın, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün akşam saat 18.50 sularında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Behçet Necatigil Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cumartesi pazarından alışveriş yaptıktan sonra arkadaşıyla konuşarak evine dönen bir kadına tramvay çarptı.

Neredeyse tramvayın altına girdiği belirtilen kadına ilk müdahaleyi pazardan dönen diğer vatandaşlar ile çevre esnafı yaparken, vatmanın ani fren yapması sayesinde kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

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