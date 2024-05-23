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Eskişehir'de personel servisi ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 23.05.2024 11:48
  • Giriş: 23.05.2024 11:48
  • Güncelleme: 23.05.2024 11:51
Kaynak: AA
Eskişehir'de personel servisi ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Personel servisi, Eskişehir-Ankara kara yolunun 71 Evler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden tırla çarpıştı.

Personel servisinde bulunan 8 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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