Eskişehir'de personel servisi ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Personel servisi, Eskişehir-Ankara kara yolunun 71 Evler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden tırla çarpıştı.
Personel servisinde bulunan 8 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.