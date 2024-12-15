Eskişehir'de Polonez işçilerinin direnişine destek: Boykot çağrısı yapıldı

Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan Polonez gıda fabrikası işçileri yaklaşık 5 aydır hakları için mücadele ediyor.

İşçilerinin direnişi 150. güne girerken, Eskişehir'de Emek ve Demokrasi Platformu bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya aralarında SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Türkiye Komünist Partisi'nin de bulunduğu siyasi partilerde ve demokratik kitle örgütleri destek verdi.

Emek ve Demokrasi Platformu'nun açıklamasını SOL Parti üyesi Avukat Özgür Erhun okudu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Çatalca'da, Ürdün merkezli bir şirket bünyesinde faaliyet gösteren Polonez'de çalışan çoğunluğu kadın işçilerden oluşan 146 işçi kardeşimiz, daha iyi çalışma koşulları ve daha insanca yaşanacak bir ücret talebi için Anayasal haklarını kullanarak Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş sendikasına üye oldular. Sendikalı olur olmaz işçilere sendikal baskı yapılmaya başlandı ve sendikadan istifa etmemeleri halinde işten çıkarılacaklarını söylendi. Sendikal örgütlenmeye giden onlarca is yerinde olduğu gibi Polonez'de de patronlar hak hukuk tanımayarak sendikadan istifa etmeyen 146 işçiyi de işten çıkardı. Ürdünlü şirket, Anayasamızın 51. maddesini ve TCK 118’ i ihlal ederek Anayasal suç işlemektedir.

"POLONEZ PATRONUNU PROTESTO EDİYORUZ"

Polonez patronunun bu Anayasa ve yasa tanımaz, işçi ve sendika düşmanı tavrını protesto ediyoruz. Polonez işçilerinin sendikal hakları için verdikleri mücadelede direnişlerinin 149. günü. Bu direniş, Çatalca'da defalarca işçilerin haksız ve hukuksuz bir şekilde göz altına alınmasıyla, çevik kuvvetin saldırılarıyla karşılaşmış, aralarında yaralanan işçiler olmuş fakat Polonez işçileri, Tek Gıda-İş sendikası öncülüğünde devam eden ve Anayasal Hakları olan sendikalı olma kararlılıklarından bir adım bile geri atmamışlardır.

"YÜRÜYÜŞ ENGELLENİYOR"

İşçiler sorunlarının çözülmesi için Ankara’ ya bir yürüyüş yapmak istemelerine rağmen bu yürüyüş engellenmektedir. Bunun sonucunda Çatalca Adliyesi önünde bekletilen işçiler açlık grevine başlamış ve yaklaşık 9 gündür sürdürülen açlık grevinde çeşitli sağlık sorunları da yaşanmaya başlanmıştır. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak, Polonez işçilerinin sendikalı, toplu iş sözleşmeli, daha insanca yaşanabilecek bir ücretle daha çalışılabilir koşullarda çalışmak için verdikleri mücadeleleriyle dayanışma içinde olduğumuzu, istediklerini alana dek yanlarında olacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz.

"BOYKOT" ÇAĞRISI

Polonez işverenine, sendikalı toplu iş sözleşmeli çalışmanın Anayasal hak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve suç işlemekten, işçi ve sendika düşmanlığı yapmaktan vazgeçip işçilerin taleplerine, sendikal haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Siz değerli Eskişehir halkını günlerdir direnişlerini sürdüren işçi kardeşlerimizin yanında yer almaya, işverenin işçi ve sendika düşmanlığından vazgeçene kadar, işçilerin Anayasal ve yasal haklarına saygı göstermeye başlayana kadar Polonez ürünlerini tüketmemeye ve boykot etmeye çağırıyoruz.

GREV YASAKLARINA TEPKİ

Dostlar, sendikal örgütlenme yaptıkları için hukuksuzca işten atılan Polonez işçileri ilk değildir, son da olmayacak. Sadece bu hafta içerisinde; Hitachi, Schneider, Gruid Solitions, Arıtaş Kriyonejik, Green Transfo, Tarket, Filli Boya ve Hodmayer işyerlerinde aynı gerekçelerle grevler başladı. Ancak 2 gün önce alınan bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile DİSK’ e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası üyesi yaklaşık 2 bin işçinin 10 ayrı iş yerinde sürdürdüğü grevleri milli güvenliği bozduğu bahanesiyle 60 gün süreyle ertelendi, yani yasaklandı. Böylece AKP döneminde yaklaşık 197 bin işçinin grev hakkı engellenmiş oldu. Hakkını arayan her işçiyi kapı önüne koymakla tehdit eden patronların arkasındaki en büyük desteğin bu işçi- emekçi düşmanı iktidar olduğu da bir kez daha kanıtlandı. Zaten sermaye gruplarına göbekten bağlı bir siyasi iktidardan başka türlüsü de beklenemezdi."