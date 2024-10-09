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Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü. Olay sonrası kaçan zanlı yakalandı.

Güncel
  • 09.10.2024 10:08
  • Giriş: 09.10.2024 10:08
  • Güncelleme: 09.10.2024 10:11
Kaynak: AA
Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki gün önce sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta 7 Ekim'de H.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan 29 yaşındaki Burak Ünlüer tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

KAÇAN ZANLI SAKARYA'DA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu Ünlüer'e ateş ettikten sonra kaçan şüpheliyi Sakarya'da yakaladı.

Eskişehir'e getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş, görüntülerde silah sesini duyan çevredekilerin panikle bölgeden uzaklaşması, Ünlüer'in yere yığılması ve şüphelinin pompalı tüfekle koşarak kaçması yer almıştı.

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