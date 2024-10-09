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Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Ajans Haberleri
  • 09.10.2024 11:07
  • Giriş: 09.10.2024 11:07
  • Güncelleme: 09.10.2024 11:07
Kaynak: AA
Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki gün önce sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta 7 Ekim'de H.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Burak Ünlüer (29) tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu Ünlüer'e ateş ettikten sonra kaçan şüpheliyi Sakarya'da yakaladı.

Eskişehir'e getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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