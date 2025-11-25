Eskişehir'de Porsuk Çayı'na 5 bin adet aynalı sazan bırakıldı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ, ASOF ve ESABDER iş birliğiyle Porsuk Çayı’na 5 bin adet aynalı sazan bırakıldı. Doğaya bırakılan 5 bin aynalı sazanla, Porsuk Çayı’ndaki balık popülasyonunun güçlendirilmesi ve bölgedeki ekosistemin desteklenmesi hedefleniyor.

Eskişehir’de sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek ve Porsuk Çayı’ndaki doğal yaşamı güçlendirmek amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (ESKİ), Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) ve Eskişehir Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) iş birliğiyle Porsuk Çayı’na 5 bin adet aynalı sazan salındı. Sazan salımına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, ASOF Başkan Yardımcısı İsmail Gültekin, ESABDER Başkanı Yasin Başaran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Doğal yaşamın korunması için çalışmaya devam edeceğiz"

ASOF Başkan Yardımcısı İsmail Gültekin, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nün önemine dikkat çekerek, "Porsuk’ta Hayat Var sloganıyla, buradaki balık popülasyonunu koruyarak sürdürülebilir balıkçılığı gelecek nesillere aktarabilmek için hep birlikte buradayız. Doğal yaşamın devamı ve korunması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Doğal yaşam sevgisini gelecek nesillere aktarabiliriz"

ESABDER Başkanı Yasin Başaran ise projenin önemine vurgu yaparak, "Porsuk’ta Hayat Var projesine katkı sunmak adına belediyemiz, ESKİ, federasyonumuz ve derneğimizle iş birliği içerisinde bugün Porsuk’a beş bin adet aynalı sazan salımı yapıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık ve doğal yaşamı korumak için güzel bir adım attık. İnşallah bu hobiyi de, balıkçılığı da, doğal yaşam sevgisini de gelecek nesillere aktarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Su kaynaklarımızın korunmasına yönelik projelerimizin önemli bir parçası"

ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen de Porsuk’un ekosistemi için yapılan her çalışmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Porsuk Çayı’nın biyolojik çeşitliliğini artırmak ve doğal yaşamı desteklemek için kurumlar arası iş birliğini çok değerli buluyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz salım çalışması, su kaynaklarımızın korunmasına yönelik projelerimizin önemli bir parçası" diye konuştu.

"Doğal yaşamı korumak hepimizin ortak sorumluluğu"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir ise çevresel duyarlılığın güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Doğal yaşamı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Bugün burada atılan bu adım, hem Porsuk Çayı’nın ekolojik dengesine katkı sağlayacak hem de sürdürülebilir balıkçılık adına önemli bir örnek olacaktır" dedi.

