Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı'nda bir ceset olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Zeki Kireç'e (67) ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Kireç'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.