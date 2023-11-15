Eskişehir'de Porsuk Çayı’na düşen kadın, can simidiyle kurtarıldı

ESKİŞEHİR’de Porsuk Çayı kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düşen Reyhan T., çevredekilerin attığı can simidiyle kurtarıldı.



Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda dolaşan Reyhan T., kıyıya indikten bir süre sonra dengesini kaybederek suya düştü. Reyhan T.’nin suda çırpındığını görenler, kıyıda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan dolaptan can simidi ve halatı kadına fırlattı. Can simidine tutunan Reyhan T., çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekildi. Sağlık durumu iyi olan Reyhan T.’nin çay kenarında dolaşırken, başının dönmesi sonucu suya düştüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan Reyhan T.'nin sudan çıkarılma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.