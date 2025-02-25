Eskişehir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek bünyesinde üretilecek ramazan pidesi fiyatını açıkladı.

1 Mart Cumartesi günü itibarıyla Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık ramazan pidesi 15 TL'den satışa sunulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımlarımız ve projelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin alım gücü günden güne azalıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan ramazan ayında da hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek sağlayabilmek için Halk Ekmek Pide fiyatımızı 15 TL olarak belirledik. Halk Ekmek Fabrikamızda üreteceğimiz pidelerimize uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.