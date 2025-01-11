Eskişehir'de Rojin için kadınlar sokağa çıktı

Van’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için Eskişehir'de kadınlar eylem yaptı. Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri, Van'da 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in dosyasındaki kısıtlılık kararının kaldırılmasını istedi. Kadın Meclisleri’nden Sude Aydın, “Etkin soruşturma yürütmek yerine bir de dosyaya kısıtlılık kararı getirildi. Kısıtlılık kararına harcanan efor etkin soruşturma yürütmeye, şüpheli kadın cinayetlerini aydınlatmaya harcanmalı” dedi.

İsmet İnönü Caddesinde bir araya gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri ve Genç Feministler Federasyonu üyeleri ortak açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal ve CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Özgül Özbil de destek verdi.

"NEDEN ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİNE İNTİHAR DENİLİYOR?"

Açıklamada konuşan Sude Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede şüpheli şekilde ölüyor yine intihar denilerek etkin soruşturma yürütmeye tenezzül dahi etmeyerek dosya kapatılmaya çalışılıyor. 2024 yılında 259 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Rojin Kabaiş’in üzerinde tam iki tane erkeğin DNA’sı bulundu. Babası sesini duyurmaya çalışırken hatta iddialarına devam ediyor. Rojin’in bedeninde darp izleri gördüğünü söylüyor. Rojin’in kaybolduğu gün olay yerinde beyaz bir arabanın dolaştığına dair iddialar var. Görgü tanıkları var. Bunlar neden araştırılmıyor? Neden her şüpheli kadın ölümünde olduğu gibi yine intihar denilerek, etkin soruşturma yürütülmeyerek bu olayın üstü de kapatmaya çalışılıyor?

"ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTMEK YERİNE BİR DE DOSYAYA KISITLILIK KARARI GETİRİLDİ"

Etkin soruşturma yürütmek yerine bir de dosyaya kısıtlılık kararı getirildi. Hem ailenin hem de hukukçuların dosyaya erişip, geçekleri öğrenmesi için bu karar kaldırılmalı. Kısıtlılık kararına harcanan efor etkin soruşturma yürütmeye, şüpheli kadın cinayetlerini aydınlatmaya harcanmalı. Görevinizi yerine getirmeyi bu ülkenin vatandaşlarına, kadın cinayetleri nedeniyle acı çeken yakınlarına ve en önemlisi korkarak yaşayan bütün kadınlara borçlusunuz. Yaşamasına dahi olanak tanımadığınız bütün kadınlara borçlusunuz.

"DOSYANIN İNTİHAR DENİLEREK KAPATILMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Kabaiş ailesine ve bütün güvende hissetmeyen kadınlara sesleniyoruz: Sürecin takipçisi olacağız. Bu dosyanın ve hiçbir şüpheli kadın ölümünün etkin soruşturma yürütülmeden intihar denilerek kapatılmasını kabul etmeyeceğiz. Kadın cinayetleri de şüpheli kadın ölümleri de son bulana kadar mücadelemiz devam edecek. Asla yalnız yürümeyeceksiniz."