Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Eskişehir'de kuvvetli rüzgarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı. Bu nedenle sürücüler ile yayalar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Önlem alan polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de çevre yolunda su biriken bölgelerde tedbir aldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın dış yalıtım malzemeleri söküldü.