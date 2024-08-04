Eskişehir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şadi Özcan (24) idaresindeki motosiklet, Eskişehir-Ankara kara yolunun Çandır Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özcan'ın cenazesi, incelemenin ardından Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.