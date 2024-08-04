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Eskişehir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 14:08
  • Giriş: 04.08.2024 14:08
  • Güncelleme: 04.08.2024 14:08
Kaynak: AA
Eskişehir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şadi Özcan (24) idaresindeki motosiklet, Eskişehir-Ankara kara yolunun Çandır Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özcan'ın cenazesi, incelemenin ardından Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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