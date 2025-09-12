Eskişehir'de, savrulan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Kaza sonrası savrulan otomobilin çarptığı 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden V.E.'nin kullandığı otomobil, refüje çarparak savruldu. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçen 52 yaşındaki Serpil Özkan, 21 yaşındaki Selin Ç. ve Sude B'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serpil Özkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastaneye götürülen Selin Ç. ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Sude B'nin ise tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.E.'nin işlemleri emniyette sürüyor.