Eskişehir'de sis etkili oldu

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

  • 14.12.2025 10:21
  • Giriş: 14.12.2025 10:21
  • Güncelleme: 14.12.2025 10:23
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Eskişehir'de sis etkili oldu.

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

Kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

