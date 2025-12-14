Eskişehir'de sis etkili oldu
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.
Kaynak: AA
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Eskişehir'de sis etkili oldu.
Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.