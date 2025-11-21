Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eskişehir'de suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

Eskişehir’de çok sayıda suça karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Ev baskınlarında tabancalar, pompalı tüfek ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Şüpheliler, aralarında “kasten öldürmeye teşebbüs”, “çek–senet tahsilatı” ve “rüşvet”in de olduğu suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 21.11.2025 12:19
  • Giriş: 21.11.2025 12:19
  • Güncelleme: 21.11.2025 12:22
Kaynak: DHA
Eskişehir'de suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı
Fotoğraf: DHA

Eskişehir'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte birçok suça karıştığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

20 şüpheli, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, pompalı tüfek, 2 adet kesici alet, 357 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 20 şüpheli, işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, çek senet tahsilatı, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, tehdit, mala zarar verme, işyeri kurşunlanması ve rüşvet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol