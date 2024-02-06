Eskişehir'de süt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara-Eskişehir kara yolunda Ankara istikametinde seyreden Nurettin T. (46) idaresindeki 03 AS 789 plakalı süt tankeri, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Y'nin (38) kullandığı 03 VL 027 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın da yoldan çıktığı kazada tanker devrilerek durabildi. Sürücüler ile otomobilde bulunan Ahmet Kuzey Y. (9) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.