Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İ.M.T. (22) idaresindeki 26 ALU 341 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.