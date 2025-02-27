Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikova'da zorla borçlandırılan mağdurlardan yüksek faizle tahsil ettikleri kazanç ile haksız malvarlığı edinen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Tapu Kadastro Müdürlüğünden rapor talep eden ekipler, şüphelilerin 21 milyon 268 bin 500 lira değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı ve gelir elde ettiklerini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçundan işlem başlatılan 3 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.