Eskişehir'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Eskişehir'in İnönü ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ali İhsan Ören'in (64) kullandığı minibüs, Bursa-Kütahya kara yolunda aynı yöne giden Z.B. (62) idaresindeki tıra çarptı.
Minibüs sürücüsü Ören'in araçta sıkıştığı kaza yerine çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ören'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni, İnönü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.