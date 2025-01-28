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Eskişehir'de trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletliye para cezası

Ajans Haberleri
  • 28.01.2025 15:18
  • Giriş: 28.01.2025 15:18
  • Güncelleme: 28.01.2025 15:18
Kaynak: AA
Eskişehir'de trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletliye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu anları cep telefonuyla kaydeden 3 kişiye toplam 73 bin 497 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda, motosikletinin ön tarafını havaya kaldırarak kullanan ve bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen biri ehliyetsiz 3 motosikletliyi yakaladı.

Üç motosikletliye "saygısızca araç kullanma", "kırmızı ışık ihlali", "motosiklette teknik değişiklik yapma", "plakasız kullanma", "ehliyetsiz kullanma" ve "gürültü çıkararak kullanma" ihlallerinden toplam 73 bin 497 lira ceza kesildi.

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