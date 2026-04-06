Eskişehir'de trafik kazası: 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu Sivrihisar Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ali G. idaresindeki 46 ALS 749 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip Fatih A. Yöntemindeki 06 FRE 823 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali G. ve yanında bulunan Mevlüt S. ile diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ve araçtaki bulunan babası Hasan A.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.