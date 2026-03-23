Eskişehir'de trafik kazası: Eski bakanlar Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkisinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan eski bakanlar Koç ve Selçuk, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara'daki hastanelere sevk edilirken, diğer 6 yaralı ise bölgedeki çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.