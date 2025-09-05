Eskişehir'de tramvay seferlerinde kış tarifesi başlıyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tramvay seferlerinde 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesi uygulamasına geçecek.

Yaz tatilinin bitip okulların açılması ile birlikte kış tarifesine geçecek olan ESTRAM tramvay sefer sıklıklarını arttıracak. Öğrencilerin ders başı yaptığı dönemde yolcu yoğunluğu dikkate alınarak yapılan planlamalar 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren devreye alınacak. ESTRAM, kış tarifesine ait sefer saatlerinin resmi internet sitesi (www.estram.com.tr) ve mobil uygulamadan ve duraklarda yer alan panolardan takip edilebileceğini duyurdu.