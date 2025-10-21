Giriş / Abone Ol
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Eskişehir Odunpazarı’nda düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve fişeklerinin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Güncel
  • 21.10.2025 09:42
  • Giriş: 21.10.2025 09:42
  • Güncelleme: 21.10.2025 09:47
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşan ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında, 7 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 51 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök Hint keneviri, 1 sentetik ecza hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 ruhsatsız av tüfeği, 23 fişek, 15 av tüfeği fişeği ve 13 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

