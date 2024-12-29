Eskişehir'de yeni yıl pazarına saldırı: "Burası şeriat ülkesi"

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’nin yılbaşı eğlenceleri kapsamında açtığı yeni yıl pazarında esnaf stantlarıyla yılbaşı süslerine zarar veren Burak Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, saldırıyı gerçekleştiren şahsın 'Burası şeriat ülkesi' ifadelerini kullandığını belirtti.

Odunpazarı Belediyesi yılbaşı etkinlikleri kapsamında tarihi Odunpazarı turistlik bölgesinde esnaf stantlarının yanı sıra çocuklar ve büyükler için eğlencelerin düzenlendiği yeni yıl pazarı adıyla etkinlik alanı açtı.

Alana, saat 05.30 sıralarında gelen Burak Ö., bağırıp yeni yıl süslerini sökerek çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Burak Ö., alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeli çevresindeki ışıklandırmayı da söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Burak Ö. ekipler tarafından yakalandı.

Kamu malına zarar vermek suçlamasıyla elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınan Burak Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Burak Ö.’nün etkinlik alanına zarar verdiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, vatandaşlarımıza yeni yıl coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı, 29 Aralık 2024 tarihinde sabah saat 05:40’da, kabul edilemez bir saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, 'Burası şeriat ülkesi' diyerek stantlara, ışıklandırmalara, çadırlara ve masalara zarar vermiş; ayrıca Atatürk ve İsmet İnönü anıtları için 'Bunların hepsini yıkacağız bir gün' ifadelerini kullanarak anıtın ışıklandırmasına zarar vermiştir. Şahıs, olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır."

"BU TÜR SALDIRILARA KARŞI HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, Cumhuriyet’in değerlerine bağlı bir belediye olarak, bu tür provokasyonların asla amacına ulaşamayacağını ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Halkımızın huzurunu, birliğini ve beraberliğini hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacağız. Odunpazarı’nın barışçıl, çağdaş ve aydınlık yüzünü karartmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaya ve ilçemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."