Eskişehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Eskişehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Nazmiye Çabuk (47) idaresindeki 26 PC 898 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 5. kilometresinde H.K'nın kullandığı 16 ANN 927 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Nazmiye Çabuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı.