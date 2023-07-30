Eskişehir'de yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden Duran D. idaresindeki 03 VZ 606 plakalı yolcu otobüsü, Taşlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Yusuf P. idaresindeki 26 TZ 375 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle traktör yol kenarına devrildi. Kazada traktörde bulunan 4 kişi ile otobüsteki 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Traktördeki yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü Duran D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.