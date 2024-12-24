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Eskişehir'de yoldan çıkan panelvandaki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde şarampole inen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 24.12.2024 23:43
  • Giriş: 24.12.2024 23:43
  • Güncelleme: 24.12.2024 23:44
Kaynak: AA
Eskişehir'de yoldan çıkan panelvandaki 3 kişi yaralandı

75. Yıl Mahallesi 733. Sokak'ta seyreden M.E. idaresindeki 11 AH 334 plakalı panelvan, yoldan çıkarak şarampole indi.

Panelvan, metrelerce ilerledikten sonra toprak zeminde durdu.

Kazada, araçta bulunan K.T, E.T. ve H.M.E yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü M.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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