Eskişehir'de yüzme müsabakalarına yoğun ilgi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 22–23 Kasım’da Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen 11–12 Yaş Türkiye Finali Seçme Müsabakası ile 13 yaş üstü Yaş Baraj Müsabakası Yarışlarına ev sahipliği yaparak, başarılı bir organizasyona imza attı. İki gün süren heyecan dolu yarışlar, sporseverlere adeta bir yüzme şöleni sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 22–23 Kasım’da Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen yüzme müsabakalarına ev sahipliği yaparak, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdi. Yarışlar iki gün boyunca büyük heyecanla geçti. Çevre illerden de 20 farklı kulübün katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, hem bireysel hem takım olarak büyük bir rekabet ortaya koydu.

11–12 yaş kategorisinde barajı geçen genç yetenekler, 27–30 Kasım günlerinde Trabzon’da düzenlenecek Türkiye Finalinde mücadele etme hakkı kazanarak, büyük bir gurur yaşattı.

13 yaş üstü yaş grubunda barajı geçen sporcular ise başarılarıyla dikkat çekerek, 20–22 Aralık’ta Antalya’da yapılacak Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yüzme sporuna verdiği desteğin meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yarışlarda mücadele eden tüm sporcuları yürekten kutluyor, antrenörleri, aileleri ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" denildi.