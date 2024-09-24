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Eskişehir'de zimmetine para geçiren banka çalışanı tutuklandı

Eskişehir'de çalıştığı özel banka şubesinde, yaşlılara ait az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşteri hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine geçirdiği tespit edilen Onur U, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 24.09.2024 15:53
  • Giriş: 24.09.2024 15:53
  • Güncelleme: 24.09.2024 17:52
Kaynak: AA
Eskişehir'de zimmetine para geçiren banka çalışanı tutuklandı
Fotoğraf: İHA

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla banka çalışanı şüpheli tutuklandı.

Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.

Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.

BORÇLARINA KARŞILIK ZİMMETİNE GEÇİRDİ

İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U'yu gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "zimmet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Onur U'nun sorgusunun ardından çıkarıldıuğı mahkemece tutuklandı.

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