Eskişehir'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Eskişehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
F.K. idaresindeki tır, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan 2 işçi servisine ve 2 otomobile çarptı.
Kazada, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.