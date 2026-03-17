Eskişehir'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Eskişehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 17.03.2026 10:38
  • Giriş: 17.03.2026 10:38
  • Güncelleme: 17.03.2026 10:52
Kaynak: AA
Eskişehir'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Fotoğraf: AA

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

F.K. idaresindeki tır, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan 2 işçi servisine ve 2 otomobile çarptı.

Kazada, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

