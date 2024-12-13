Eskişehir'deki altın ve gümüş madeni projesi için 'yürütmeyi durdurma' kararı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Koza Altın işletmesinin açmak istediği Altın ve Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi projesine karşı açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme, projenin hukuka aykırı olduğuna ve uygulanması durumunda telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabileceğine hükmetti.

TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün güzel bir haber aldık. TEMA Vakfı olarak bizler de Sarıcakaya’da yapılması planlanan altın madeni projesi hakkında verilmiş ÇED gerekli değildir kararına karşı iptal davası açtık. Az önce, Mahkeme’nin proje hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı verdiğini öğrendik. Mahkeme’nin vermiş olduğu kararda, projenin hukuka aykırılığı ve madencilik faaliyetinin hayata geçmesi halinde doğal varlıklarımız üzerinde telafisi güç veya imkânsız zararlar vereceği tespiti bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ÇED gerekli değildir kararının da iptal edileceğini umuyoruz. Birlikte mücadele ederek Alpagut-Atalan Maden projesini de durduracağız" vurgusu yapıldı.