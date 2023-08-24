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Eskişehir'deki orman yangını 2. gününde

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, dün öğlen saatlerinde, saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan orman yangınına müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

Güncel
  • 24.08.2023 09:26
  • Giriş: 24.08.2023 09:26
  • Güncelleme: 24.08.2023 09:37
Kaynak: AA
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Eskişehir'deki orman yangını 2. gününde
Fotoğraf: AA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım arazisinde çıkarak ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale etti.

2 RİSKLİ NOKTAYA SU BIRAKILDI

Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabah saatlerinde 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı.

Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.

Etrafının çevrildiği öğrenilen yangın bölgesinde ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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