Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kütahya ve Bolu'dan ekiplerin de desteğe geldiği yangına, 3 helikopter, 51 araç ve 227 personelle müdahale edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.