Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasında başlayan yangına, ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

Yangın, Seyitgazi ilçesinin kırsal Bardakçı ile Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başladı.

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.