Eskişehir'deki yangında hayatını kaybeden orman işçilerinin naaşları Ankara'ya getirildi
Eskişehir Seyitgazi'deki yangına müdahale sırasında yaşamını yitiren orman işçilerinin naaşları, Ankara'ya getirildi. İşçilerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.
Kaynak: AA
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçilerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.
Orman işçilerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda işçi yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.
İşçilerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü yaşamını yitirmişti.