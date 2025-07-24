Eskişehir'den sıçramıştı: Afyonkarahisar'daki orman yangını sürüyor
Eskişehir'de 22 Temmuz'da başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 22 Temmuz'da yangın başladı.
Yangında dün 10 orman işçisi hayatını kaybetti.
Kısa sürede büyüyeyerek Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.