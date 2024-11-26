Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu: "Soruşturma başlatılan arkadaşlarımızın yanındayız"

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, haklarında dava açılan doğa ve yaşam savunucusu İsmail Kumru, Bedi Uygar Uğurlu ve Mert Güzel'e ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada "Doğayı ve yaşamı savunanlara değil yağma ve talancılara engel olun" denildi.

"Doğasını savunan arkadaşlarımız soruşturmalarla yıldırılmaya çalışılıyor" denilen açıklamada "Artvin Cankurtaran’da öldürülen Reşit Kibar arkadaşımız için adalet talebini yükselten Dursun Ali Koyuncu arkadaşımız halen tutuklu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Ormanını, suyunu, toprağını bir avuç talancıya peşkeş çekilmesine müsaade etmediği için, platformumuzun doğa ve yaşam talebini yükselttiği için soruşturma başlatılan arkadaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Tüm Eskişehir kamuoyunun yakından ve endişeyle takip ettiği üzere Alpagut Atalan’da siyanürlü maden projesi kapsamında ÇED yönetmeliği gereğince 15.08.2024 tarihinde Eskişehir ili Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılması planlanmıştır. Fakat toplantı esnasında Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in ve toplantı heyetinin suç duyurusunda da bulunduğumuz birçok fiili nedeniyle toplantı yapılamamıştır. Toplantı öncesinde, toplantı sırasında ve sonrasında; aynı zamanda toplantıda divan başkanlığı görevini yürüten ve usulen tarafsız bir konumda olması gereken Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik toplantı katılımcısı olan Alpagut halkına, Eskişehir'den toplantıya katılmak için gelenlere, meslek örgütleri temsilcilerine karşı sarf ettiği sözler ve aldığı kararlar ile toplantı ve katılım süreçlerini engellemiştir.

"HUKUKSUZLUKLAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Bütün bu hususlar gereğince toplantı heyeti ve Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında platformumuz bileşenleri suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusunda bulunduğumuz hususlara ilişkin savcılık makamı halen bir inceleme başlatmamış olup, soruşturma dosyasının ilerletilmesinden imtina edilmektedir. Aynı şekilde valilik ve ilgili idari makamlar tarafından suç duyurusunda bulunduğumuz kişiler hakkında soruşturma izni hala verilmemiştir. Konu tarafımızca takip edilmektedir, ayrıca halkın katılımı toplantısında heyet tarafından hazırlanan toplantı tutanakları bütün girişimlere rağmen tarafımızla paylaşılmamıştır ve hukuksuzluklar devam etmektedir. Bütün bu cezasızlık politikalarından aldıkları güçle daha önce de belirttiğimiz üzere haklarında suç duyurusunda bulunduğumuz fiillerin sahipleri tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkı galeyana getirmek suçlamalarıyla platformumuz üyelerinden İsmail Kumru, Bedi Uygar Uğurlu ve Mert Güzel arkadaşlarımız hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır.

"ARKADAŞLARIMIZA GÖZDAĞI VERİLMEK İSTENİYOR"

Arkadaşlarımızı ve mücadelemizi hedef gösterilmelerine izin vermeyeceğiz, tüm saldırılara karşı doğamızı savunmaya devam edeceğiz . Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve galeyana getirenler aldığı kararlar ve kullandığı söylemlerle halkın katılımı toplantısında toplantıyı yöneten heyettir. Gerek bulunduğumuz suç duyurusunda kapsamında heyet hakkında işlem yapmayan , gerekse Alpagutlu Mustafa amcamızın siyanürlü madene karşı olduğu için ölümle tehdit eden şirket çalışanları hakkında işlem yapmayan adli merciler; doğa savunucuları için büyük bir iştahla, uydurma gerekçelerle harekete geçebiliyorlar. Arkadaşlarımız hakkında başlatılan soruşturma bütün ekoloji ve yaşam hakkı mücadelemize yapılmış bir saldırıdır. Arkadaşlarımıza yönelik baskılarla Alpagut’ta Sarıcakaya’da mücadele veren arkadaşlarımıza gözdağı verilmek isteniyor. Ormanını, suyunu, toprağını bir avuç talancıya peşkeş çekilmesine müsaade etmediği için, platformumuzun doğa ve yaşam talebini yükselttiği için soruşturma başlatılan arkadaşlarımızın yanındayız.

"DURSUN ALİ KOYUNCU HALA TUTUKLU"