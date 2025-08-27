Eskişehir Doğa Yaşam Platformu’ndan Valilik önünde maden ocağı eylemi

Ezgi Can CEYLAN

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, Eczacıbaşı tarafından Odunpazarı’nda kurulmak istenen Demirli-Seklice bentonit ocağı işletmesi ile ilgili valilik önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından valiliğe ÇED sürecinin durdurulması için itiraz dilekçelerini sunan platform üyeleri ve çevre köylerden gelen yurttaşlar, projeye karşı tepkilerini dile getirerek ''Şehrimizi tehdit eden tüm madenlere ve vahşi madencilik anlayışına karşı mücadele edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, Doğa ve Yaşam Platformu üyelerinin yanı sıra çevre köylerden yurttaşlar, siyasi partiler ve sendikalar da katılım gösterdi.

Basın açıklamasını platform adına, Doğa ve Yaşam Platformu üyesi Nezaket Telci okudu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu olarak doğamızı, yaşam alanlarımızı ve sağlığımızı tehdit eden bir maden projesine karşı daha ses çıkartmak için bugün burada toplandık.

Memleketimiz çok büyük bir saldırı altında ve bu saldırının en yoğun olduğu illerden bir tanesi de Eskişehir’imiz. Birazdan Valiliğe dilekçeler vereceğiz, bu dilekçelerimizin konusu Eczacıbaşı’nın Odunpazarı’ndaki bentonit ocağı projesi ile alakalı olacak.

ÇED raporunda, pasa depolama alanının Demirli Mahallesi üzerinde olduğu fakat o alanda faaliyetin gerçekleştirilmeyeceği yazmakta. O zaman niçin baştan bu alanı ÇED alanından çıkartmadınız? Çıkartsanız dahi biliyoruz ki bu tarz madencilik faaliyetlerinde çok geniş mesafelerdeki yerleşim alanları, su kaynakları, hayvan, bitki yaşamı olumsuz etkileniyor, tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkileniyor, ormanlarımız olumsuz etkileniyor. Yani doğamız ve yaşamımız olumsuz etkileniyor.

Demirli Köyü’ne gittiğinizde insanların projeyi istemediklerini göreceksiniz. Sınırlı bir sürede çalışan madenden nasıl etkilendiklerini göreceksiniz. Şimdi büyük bir kapasite artışı projesi var karşımızda, bu projeye izin vermeyeceğiz dostlar.

Deprem bir başka önemli konu, hatırlayın geçtiğimiz günlerde Sındırgı’da deprem oldu ve bizler Eskişehir’de hissettik. Bentonit ocağı projesi aktif deprem bölgesinde yer alıyor. Bakın ÇED raporunda ne yazıyor;

“Demirli ve çevresindeki bölgelerde diri faylarla ilgili daha spesifik çalışmalara ihtiyaç duyulabilir. MTA ve üniversiteler tarafından yapılan detaylı araştırmalar, özellikle yapılaşma ve deprem risk yönetimi açısından kritik önem taşır.” Bu ifadeler raporda yazıyor. Korkarız ki bir deprem olduğunda milyonlarca tonluk pasalar bizler için büyük bir risk oluşturacak.

Biz doğa savunucuları bu projeye yönelik başlatılmış olan ÇED sürecinin sonlandırılmasını istiyoruz. Madencilik faaliyeti daha şimdiden bölgede büyük bir yıkıma sebep oldu, eğer kapasite artışı gerçekleştirilir ise meydana gelecek etkiler geri döndürülemez bir boyut kazanacak.

Köylülerimiz projeyi istemiyorlar ve bizler de onların yanındayız, bu vahşi madene geçit vermeyeceğiz.”

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Başka projelerde olduğu gibi bu projenin de küçük bir alanda başlayacağını ve ÇED gerekli değildir kararının verildiğini belirten Telci açıklamasına şöyle devam etti:

"Şimdi geldiğimiz noktada ÇED alanının 150 hektardan daha büyük bir alana çıkartılması planlanıyor. Proje sahası Porsuk Barajı’na sadece 6,1 kilometre mesafede, projenin açık ocak ve pasa depolama alanları üzerinde dereler var yani suyumuz büyük bir tehlike altında.

Biliyorsunuz Uşak’ta sular sadece belirli saatlerde verilmeye başlandı. Eğer su varlıklarımızı koruyamazsak bu durum hepimizin başına gelebilir. Peki soruyoruz sizlere Eskişehir’imizin su varlıklarının ortasına bu projeler yapılırsa bizler nasıl sularımızı koruyabiliriz?

Bir avuç sermayedara Uşak’ta ve daha birçok ilde olduğu gibi suyumuzu, toprağımızı ve yaşam alanlarımızı peşkeş çektirmeyeceğiz, yaşamı savunacağız Eskişehir’imizin maden çöplüğü olmasına, madencilik adı altında topraklarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz."