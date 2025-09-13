Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu 12 Eylül'ün yıl dönümünde yürüyüş gerçekleştirdi

12 Eylül 1980 Darbesi'nin 45'inci yıl dönümü nedeniyle Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi.

Hamamyolu Yediler Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce Eskişehirli Ulus Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşe CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da destek verdi.

Sloganlarla Ulus Anıtı’na yürüyen Eskişehirliler, ortak mücadele vurgusu yaptı.

"MESELE CHP MESELESİ DEĞİL"

Yürüyüşün ardından platform adına basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, şunları söyledi:

"Bugün mesele bir CHP meselesi olmadığı gibi, herhangi bir partinin veya kişinin meselesi de değildir. Mesele, ülkenin geleceğine sahip çıkma meselesidir.

12 Eylül darbesinin devam ettiricisi tek adam rejimi kendi çocuklarına makamlar, ihaleler, zenginlik şatafat; halkın çocuklarına şifreli sınavlar, mülakatlar, özel okullar, işsizlik vadediyor.

Bunu karşısında 19 Mart'ta barikatları yıkan, Ali İsmail'in, düşlerindeki özgür dünya mücadelesini sırtlanan gençlerin öfkesi ve bitmeyen mücadelesi var.

"SİZE BİAT ETMEYEN KOSKOCA BİR HALK VAR"

Grevlerle, direnişlerle sermaye tahakkümüne başkaldıran nasırlı elleri sıkılı yumruklarıyla iktidarı sarsan işçiler emekçiler var.

Sokakları zapt eden kadın düşmanı rejiminizi her eylemde, yürüyüşte mahkûm eden kadınların isyanı var.

Doğasına, ağacına, toprağına sahip çıkan işgalci şirketlere karşı direnen köylüler var.

Size biat etmeyen koskoca bir halk var.

"MUHALEFETİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İktidarın bize zorla dayattığı hayata ve sisteme karşı işte burada toplumun ezici çoğunluğunun iradesi var.

Kurdukları ucube rejim bile seçim kazanmayı onlara garanti edemiyor.

Muhalefeti sindirmeye dönük daha baskıcı ve otoriter adımlarla seçimi bile sembolik olduğu bir düzen hayaliyle hareket ediyorlar.

Bu süreçte de karşı adayı bile truva atlarıyla kendileri belirleme gafletinden geri durmuyorlar.

Fakat baskının ve zorun işe yaramayacağını onlara göstereceğiz. Sokakları, meydanları dolduran bizler bir olup bu karanlık gidişata birleşik mücadelemizle son vereceğiz.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bugün Saray’ın yargısıyla, polisiyle; faşist çeteleri ve tarikatları ile AKP ve MHP’nin iktidarlarını sürdürmek adına ülkeyi sürükledikleri felakete karşı; ikirciksiz, tereddütsüz, korkmadan, susmadan, cesaretle bir olup direneceğiz.

Bu meydandan tekrar haykırıyoruz, hep birlikte mücadele ederek harami saltanatına, kötülük iktidarına son vereceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”